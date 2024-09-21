Долина осадила критиков: «Если не нравится, то не смотрите»

Лариса Долина после того, как вернула себе былую стройность (звезда скинула более 20 килограмм), сменила гардероб. Сейчас 69-летняя артистка носит яркие модные наряды, в том числе, и мини-платья.

Хейтеры активно критикуют звезду за образы «не по возрасту», пишет «Комсомольская Правда». Однако певица заявляет, что фигуру свою прятать не собирается. Конечно, следует соблюдать границы разумного – к примеру, Ольга Бузова явно выбрала неподходящий костюм в Уфе на Дне защиты детей. Но в любом возрасте не стоит забывать о себе.

«Мне кажется, сейчас так ругать артистов – это неправильный подход. Потому что время другое, песни другие, артисты другие. Почему бы красивой женщине не выйти в шортах или в купальнике? Мадонна, например, выглядит хорошо. Почему не показать? Если не нравится, то не смотрите, смотрите других артистов. Выключите телевизор, посмотрите другую программу, почитайте сказку внукам и детям», – резюмировала Долина.

Про Ларису Долину часто говорят, что у нее непростой характер. Сама же она считает, что это проявляется в ее требовательности – причем не только к окружающим, но и к себе. Без этих качеств, как она полагает, она не достигла бы успехов ни в творчестве, ни в обычной жизни.