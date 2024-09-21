Бородина осудила флирт женатого Натана с Лерчек

На съемках телешоу «Звезды в Джунглях» среди участников оказалась блогер Валерия Чекалина и рэп-исполнитель Натан. Еще летом было заметно, что они симпатизируют друг другу.

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В социальной сети был выложен видеоролик, где Лерчек бежит навстречу певцу и крепко обнимает его, что дало еще один повод для слухов и критики. Дело в том, что Натан давно женат и у него есть ребенок, пишет портал popcake.tv.

На состоявшейся на днях презентации шоу в числе гостей были, в частности, Ксения Бородина с Николаем Сердюковым. Когда им задали вопрос, что они думают об отношениях Лерчек и Натана, Николай, который дружен с экс-супругом Чекалиной, заявил, что у рэпера есть семья, и ничего серьезного там быть не может.

Однако Ксения не была настроена столь лояльно. Она резко осудила певца.

«Если бы я была его женой, я бы развелась тут же», — констатировала телеведущая.

Ранее звезда телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов раскритиковал роман телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. По его мнению, последний вступил в отношения исключительно ради пиара.