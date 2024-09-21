Семья Милохина после угроз решила продать дом за 15 млн рублей

Дмитрий Тюленев, приёмный отец Дани Милохина, выставил на продажу дом, который неизвестные ранее пытались поджечь, оставив записку с угрозой отправить «семейку в ад». Цена здания — 15 миллионов рублей. Сама семья уехала из-под Анапы в «безопасное место», сообщает канал SHOT со ссылкой на Тюленева.

Строение под Анапой площадью 300 квадратных метров выставлено на продажу за 15 миллионов рублей. В доме остались кошки и шиншиллы.

Тюленев рассказал, что последние дни семья выбирала новое место для проживания. По его словам, уезжали спонтанно, не собрав накоплений. Имеющихся денег хватит на месяц-два, а потом «надо будет что-то придумывать». Сейчас семья живет в гостинице, скрывая местопребывание.

Не исключено, что Тюленевы покинули РФ, предполагает SHOT.

Ранее сообщалось, что дом приёмного отца Дани Милохина пытались сжечь неизвестные. Они бросили во двор коктейль Молотова и оставили записку с угрозами отправить «семейку в ад».