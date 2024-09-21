Эксперт предположил, что история с продажей дачи Пугачевой - пиар-ход

Дача Аллы Пугачевой в деревне Бережки на Истре стоит в продаже уже второй год. Цена претерпевала изменения от 3 миллионов долларов изначально до нынешних 125 миллионов.

Желающих приобрести недвижимость Примадонны с ремонтом и обстановкой в «дворцовом» стиле до сегодняшнего дня не находилось. И вот в социальных сетях и СМИ прошла информация о том, что покупатель все-таки есть, и сделка может произойти на следующей неделе. Правда, пока залог не внесен.

Эксперт по недвижимости, которого журналисты «Комсомольской Правды» попросили прокомментировать ситуацию, сообщил, что такие «почти покупки могут длиться годами.

«Задача одной стороны — максимально сбить цену, обозначив интерес к объекту. Задача других — нагнать пыли в глаза покупателю, создав видимость того, что на объект нашлось сразу несколько желающих, и конкуренция возникнет между ними. Берите скорее и не думайте! Своего рода игра на понижение. Вот-вот купим. Вот-вот продадим. Насколько это реально, можно будет оценить, как только состоится внесение залога. Впрочем, неизвестно доподлинно, сколько у объекта собственников, какие могут возникнуть подводные камни, да и репутация продавца тоже может повлиять на финальное решение клиента», - пояснил эксперт.

Алла Пугачева купила землю и строение на ней в 90-х годах, старый дом снесли и в 1999 году построили новый особняк, кирпичный, на монолитном фундаменте. Площадь его – 760 квадратных метров, четыре этажа, есть кинотеатр, бассейн и хаммам, камины, бар, лифт. В отдельном двухэтажном строении площадью 60 квадратных метров расположены гараж, котельная и генераторная, помещения для персонала, охраны.

Имеется выход к арендованному пирсу с береговой линией длиной 80 метров