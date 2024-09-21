Стало известно, как пройдут похороны сына Понаровской

Анна Чайникова, вдова Энтони Родда, рассказала, как будет организовано прощание с ее покойным супругом. По словам художницы, церемония будет закрытой, на нее придут только самые близкие люди.

Смерть молодого мужчины стала шоком для родных и друзей. У Энтони не было проблем со здоровьем, также не было вредных привычек. Семья жила дружно, супруги воспитывали двоих детей, пишет «Комсомольская Правда».

Причина смерти пока не называется, предполагается, что это может быть тромб или остановка сердца.

71-летняя заслуженная артистка Ирина Понаровская души не чаяла в сыне и ранее рассказывала журналистам: