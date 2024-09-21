Айза объяснила, почему она остерегается Даны Борисовой

Дана Борисова худела с помощью известного средства для диабетиков. В результате телеведущая из-за побочных эффектов от препарата была госпитализирована в одну из столичных клиник.

Дана похудела на девять килограмм. Медики предупредили, что цена этого похудения может быть слишком высокой, вплоть до развития болезни Паркинсона, пишет издание vokrug.tv.

На премьере шоу «Звезды в джунглях» журналисты спросили у Борисовой, продолжает ли она пользоваться «Оземпиком»?

Телеведущая в гневе накинулась на репортера.

«Я его не колю восемь месяцев. У меня все в порядке! Думаете, я с собой на проект что ли «Оземпик» взяла? Девушка, вы вообще кто и откуда? Каждый вопрос ваш такой скучный, такой неинтересный, такой банальный! Все, я вас отпускаю», – заявила Дана.

Айза-Лилуна Ай прокомментировала эмоциональный выпад телеведущей. Бывшая супруга Гуфа считает, что Дане уже снова нужна помощь медиков и друзей.

«Не хочу осуждать, но, получается, что осуждаю. Я ни разу не слышала ничего толкового из ее уст, ну вот прямо ничего вообще. Я могу ошибаться, но я остерегаюсь таких людей», – сказала блогер..

Борисова уточнила, что перед съемками в шоу она была вынуждена проработать с психологом свои фобии насекомых и животных. Борисова добавила, что ей было трудно адаптироваться среди других участников проекта из-за своего биполярного расстройства и особого чувства юмора.