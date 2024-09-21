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Айза объяснила, почему она остерегается Даны Борисовой

Дана Борисова худела с помощью известного средства для диабетиков. В результате телеведущая из-за побочных эффектов от препарата была госпитализирована в одну из столичных клиник.

Айза объяснила, почему она остерегается Даны Борисовой
© РИА Новости

Дана похудела на девять килограмм. Медики предупредили, что цена этого похудения может быть слишком высокой, вплоть до развития болезни Паркинсона, пишет издание vokrug.tv.

На премьере шоу «Звезды в джунглях» журналисты спросили у Борисовой, продолжает ли она пользоваться «Оземпиком»?

Телеведущая в гневе накинулась на репортера.

«Я его не колю восемь месяцев. У меня все в порядке! Думаете, я с собой на проект что ли «Оземпик» взяла? Девушка, вы вообще кто и откуда? Каждый вопрос ваш такой скучный, такой неинтересный, такой банальный! Все, я вас отпускаю», – заявила Дана.

Айза-Лилуна Ай прокомментировала эмоциональный выпад телеведущей. Бывшая супруга Гуфа считает, что Дане уже снова нужна помощь медиков и друзей.

«Не хочу осуждать, но, получается, что осуждаю. Я ни разу не слышала ничего толкового из ее уст, ну вот прямо ничего вообще. Я могу ошибаться, но я остерегаюсь таких людей», – сказала блогер..

Борисова уточнила, что перед съемками в шоу она была вынуждена проработать с психологом свои фобии насекомых и животных. Борисова добавила, что ей было трудно адаптироваться среди других участников проекта из-за своего биполярного расстройства и особого чувства юмора.