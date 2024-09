The Jacksons хотят выпустить новый альбом в память о Тито и Майкле Джексонах

Менеджер The Jacksons Гарри Уилсон заявил, что группа хотела бы выпустить лонгплей в качестве дани уважения Тито и Майклу Джексонам. Тито скончался совсем недавно, 15 сентября 2024 года. Он, как и его брат Майкл, играл в бэнде The Jacksons, ранее называвшемся The Jackson 5.

Тито Джексон умер в тот момент, когда его культовая семейная группа The Jacksons, по словам их менеджера, «далеко продвинулась» в процессе записи и выпуска своего нового альбома.

Уилсон также добавил, что The Jacksons «некоторое время» участвовали в съемках документального сериала. Сейчас ведутся переговоры с телевизионными компаниями о том, когда и как проект может быть выпущен, пишет Billboard.

Группа The Jackson 5, которая позднее была переименована в The Jacksons, возникла в Гэри, штат Индиана, в конце 60-х. Они выпустили такие хиты, как I Want You Back (1969), ABC (1970) и I’ll Be There (1970). Именно в этом коллективе была заложена основа сольной карьеры Майкла Джексона.

Ранее LL Cool J рассказал, что у него есть несколько неизданных песен с участием Майкла Джексона.