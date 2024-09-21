Пригожин назвал несмешным цирком шутку о закрытии шоу Comedy Club

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что шоу Comedy Club закрывается. Иосиф Пригожин тогда заявил, что участники Comedy «выросли из этих штанишек», пишет издание passion.ru.

А 20 сентября Гарик Харламов и Павел Воля сообщили в эфире ТНТ, что старое шоу действительно закрылось, так как начался новый сезон с новыми выпусками.

Продюсера Иосифа Пригожина ситуация возмутила. Он назвал произошедшее цирком, в котором не очень смешно участвовать. Только непонятно, когда следует начинать смеяться.

«Это для вас, для журналистов: прежде, чем задавать вопросы, вы должны сначала все выяснить, а нам, дуракам, которые комментируют… нужно ждать и перепроверять, понимаете? Участвовать в цирке, как-то, очень смешно. Я хочу сказать, что, в принципе, это не смешно», — рассерженно сказал Пригожин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выступил против признания иноагентами Клавы Коки, Jony, Бьянки и других музыкантов, выступивших недавно на фестивале в Германии. По словам супруга Валерии, артисты, наоборот, продвигали российскую культуру в массы.