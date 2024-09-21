Умер в возрасте 43 лет актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

Ему было всего 43 года

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Ушел из жизни известный российский актер Владимир Моргунов. Он скончался на 44-м году жизни. О его смерти стало известно лишь спустя несколько дней. Прощание прошло в Малоярославце Калужской области. Владимир Моргунов родился в 1980 году, позже учился в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2004 году по специальности «актер драматического театра и кино». После выпуска Моргунов на протяжении двух лет служил в столичном театре «У Никитских ворот». Владимир успел сняться в целом ряде кинокартин и телесериалов, которые пользовались большой популярностью у зрителей. В его фильмографии — такие известные проекты, как «Дорогая Маша Березина», «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?» и «Наша Russia. Яйца судьбы». Его герои, как правило, запоминались яркими и харизматичными образами, подкупавшими зрителей искренностью и артистизмом исполнения. Трагическая новость о смерти 43-летнего Владимира Моргунова стала потрясением для его коллег по цеху, друзей и поклонников. К сожалению, причины, по которым ушел из жизни артист, пока не уточняются.