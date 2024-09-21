Звезда «Моей прекрасной няни» рассказала о диетической пользе санкций

Западные санкции пошли россиянам только на пользу. Российские производители успешно заменили товары из недружественных стран своими качественными продуктами. При этом «за едой гоняться» не стоит, лишний вес является причиной многих болезней, особенно в пожилом возрасте. Так считает звезда сериала «Моя прекрасная няня», актриса Ольга Прокофьева, пишет МК.

Актриса отметила, что на полках появилось множество качественной российской продукции. В частности, отечественные производители успешно заменили западные сыры. Прокофьева говорит, что в целом «не почувствовала никакие западные санкции».

«Я советую вообще за едой не гоняться: будете стройнее, влезете в свои любимые белые брюки, в которые уже третий год не влезали», — сказала актриса.

По ее словам, умеренность в еде принесет избавление от болячек и хорошее настроение. Особенно нужно следить за питанием людям в возрасте, имеющим лишний вес.

Прокофьева добавила, что старается ограничивать себя в пище и следит за тем, что ест. Звезде этим летом исполнился 61 год, но она весит так же как и 20 лет назад. Секрет в том, что она «просто очень мало ест».