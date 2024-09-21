Лиса из BLACKPINK анонсировала новый сингл

На официальном сайте Лисы из K-pop-группы BLACKPINK появилась информация о том, что скоро певица выпустит новый трек. Артистка также поделилась сниппетом сингла в социальных сетях.

Кажется, поклонников Лисы ожидает романтичная песня. В ролике с отрывком трека певица наслаждается летним отдыхом и отправляет фанатам воздушный поцелуй, который сопровождает фраза «So kiss me» («Так поцелуй меня» — в переводе с английского).

Дата выхода сингла пока неизвестна.

До этого отдельно от группы Лиса выпустила песню New Woman (2024) в коллаборации с Rosalía.