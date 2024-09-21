Стас Михайлов и компания NCA обвиняют друг друга в отмене концертов

Концерты Стаса Михайлова в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске были отменены. 17 октября Михайлов должен был выступить в Самаре, 26 октября — в Екатеринбурге и 28 октября — в Челябинске.

Компания NCA, занимавшаяся организацией мероприятий, сообщила на своем сайте, что шоу отменены по решению артиста.

Михайлов с такой постановкой вопроса не согласился и в своем Телеграм-канале обвинил NCA в недобросовестности и сообщил, что не получил гонорар, рассказывает gazeta.ru.

«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались. По нашим сведениям, на всех площадках было продано уже больше половины зала», — объяснил певец.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, что народный артист РФ Стас Михайлов получает около 7 млн рублей за выступление.