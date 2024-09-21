Григорьев-Апполонов посоветовал молодежи «бежать из шоу-бизнеса»

Андрей Григорьев-Апполонов считает, что молодым людям лучше выбрать менее рискованную профессию.

«Идите в институт лесной промышленности. Не надо шоу-бизнеса, потому что не так все сладко... И с психикой бывает не так все гладко. Это такая самоотверженность, самоотдача... Самопожертвование такое надо иметь, чтобы идти. Понимаешь, учишься, учишься, стараешься, поешь, поешь, а ты никому не нужен», объяснил солист группы «Иванушки International».

Григорьев-Апполонов рассказал, что ему самому много раз приходилось бывать на грани отчаяния. После создания «Иванушек International» и появления песни «Тучи», которая потом стала хитом, группа оставалась без выступлений еще полтора года. К счастью. Маховик зрительской любви все же раскрутился, и «Иванушки» стали знаменитыми. Но у многих других артистов такого не произошло, пишет 5 Канал.

«Это все настолько сложно и опасно, опасно для психики человека. Так что я ничего не могу пожелать, я говорю — бегите из шоу-бизнеса, бегите. Не надо сюда», — посоветовал Андрей.

Ранее солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил о безденежье в начале карьеры.