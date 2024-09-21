Сланевская пошла на примирение с Киркоровым

Анастасия Сланевская и Филипп Киркоров больше не враги. Конфликт между представителями российского шоу-бизнеса возник, когда Слава публично заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Тогда же к Славе присоединились Любовь Успенская и другие женщины. А Филипп Киркоров, который, в отличие от Сланевской, работой Хайдарова очень доволен, вступился за пластика, пишет 5 канал.

«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права? Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением… Рекомендации врача нужно выполнять», — говорил Киркоров «Филиппа я, как артиста, очень люблю. Но как человек он оказался, конечно… Я не знаю, может, он там в доле, это мое предположение… Просто, ребят, это чистое вранье», — заявляла Сланевская.

Однако, судя по информации из социальных сетей, произошло примирение. Звезды рассыпались в комплиментах друг другу на вечеринке в караоке. Слава спела песню Любови Успенской «К единственному, нежному», посвятив ее сидевшему рядом Киркорову, которого назвала «самым красивым мужчиной отечественного шоу-бизнеса».

Филипп нашептывал певице комплименты, на что Слава сказала:

«Ну все, бабка растаяла».

Сама Слава бывает несдержанной в высказываниях и жестах. Королю российской эстрады она в свое время публично показала средний палец после обвинений её во лжи.