GloRilla анонсировала дебютный полноформатник Glorious

Хип-хоп-звезда GloRilla выпустит свой первый лонгплей Glorious 11 октября. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

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Рэперша также показала вдохновленную R&B 90-х обложку пластинки c изображением своего лица и представила новый трек из релиза — двухминутный HOLLON.

В июне увидел свет первый сингл из альбома под названием TGIF. Композиция пришлась по вкусу певице Рианне, выложившей шуточное видео с кавером на песню.

На счету GloRilla два EP и два микстейпа, последний из которых, Ehhthang Ehhthang, вышел в апреле этого года.