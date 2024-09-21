GloRilla анонсировала дебютный полноформатник Glorious
Хип-хоп-звезда GloRilla выпустит свой первый лонгплей Glorious 11 октября. Об этом артистка рассказала в соцсетях.
Рэперша также показала вдохновленную R&B 90-х обложку пластинки c изображением своего лица и представила новый трек из релиза — двухминутный HOLLON.
В июне увидел свет первый сингл из альбома под названием TGIF. Композиция пришлась по вкусу певице Рианне, выложившей шуточное видео с кавером на песню.
На счету GloRilla два EP и два микстейпа, последний из которых, Ehhthang Ehhthang, вышел в апреле этого года.
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GloRilla анонсировала дебютный полноформатник Glorious
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