Жена Игоря Николаева пришла на вечеринку в «шокирующем» платье

Многие поклонники светской львицы высоко оценили ее стиль. Однако нашлись и те, кто назвал ее новый образ «инфантильный».

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Юлия Проскурякова, супруга знаменитого российского исполнителя Игоря Николаева, впервые за долгое время посетила общественное мероприятие. Она появилась на красной дорожке в стильном мини-платье и поделилась снимками с премьеры фильма «Маме снова 17» в своих соцсетях.

«Я посмотрела премьеру картины «Маме снова 17». Это замечательная, весёлая и трогательная комедия, наполненная юмором, ностальгией по молодости, школой, первой любовью и важными жизненными моментами. Мне было приятно встретиться со всеми коллегами и друзьями», — отметила Юлия.

Поклонники высоко оценили её стиль:

«Какое очарование», «Юлия, вы просто великолепны», «Прекрасная и обаятельная», «Открытый и позитивный человек. Вам очень подходит это платье», «Нежная нимфа», «Очаровательна».

Игорь Николаев познакомился с будущей женой во время гастролей в Екатеринбурге. Юлия была его преданной поклонницей, и после выступления им удалось пообщаться. По словам Проскуряковой, их отношения переросли в любовь, и они решили быть вместе. Пара заключила брак в 2010 году, а 8 октября 2015 года у них родилась дочь Вероника.

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Актриса признала, что роды были тяжелыми, и в первые месяцы жизни девочки они часто обращались за медицинской помощью, но смогли преодолеть все трудности.