Больной раком Кушанашвили столкнулся с новым испытанием

В июне Отар Кушанашвили попал в больницу с подозрением на асцит. В процессе обследования медики выявили у телеведущего раковую опухоль. Шоумен начал активно лечиться, но столкнулся с тяжелыми последствиями химиотерапии — у журналиста начались галлюцинации.

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Кушанашвили не думал, что может заболеть раком: в его семье ни у кого нет наследственных недугов. Журналист не мог поверить в диагноз. В тот момент его шоу набирало обороты, он активно делал выпуски и не собирался ложиться в больницу. Новость о злокачественной опухоли стала для него шоком.

Однако знаменитость старается сохранять позитивный настрой. Кушанашвили намерен победить болезнь и активно лечится. Но у терапии есть побочные эффекты.

«У меня галлюцинации, потому что пичкали лекарствами. И я вдруг увидел… как Сергей Мазаев с порошком белым на подносе подходит», — рассказал он в разговоре с Юлией Бедеровой.

Несмотря на болезнь, 54-летний телеведущий продолжает работать — он снимает выпуски для нового шоу, дает интервью.

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Напомним, в начале октября журналисту удалят раковую опухоль. В рамках лечения телеведущий уже прошел через четыре химиотерапии. Также ему чистили организм и вырезали часть желудка. Сейчас, по данным источника, Отар чувствует себя хорошо. Ему делают капельницы для повышения иммунитета и сопротивляемости организма.