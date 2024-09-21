Имя Дэвида Боуи было зарегистрировано как торговая марка для создания аватара

Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, может снова вернуться на сцену, но уже в виде голограммы. Его имя было официально зарегистрировано как торговая марка в соответствии с классификацией, позволяющей создавать аватары артистов.

Спрос на шоу, в которых используются голограммы артистов, огромен. Это доказывают концерты с аватарами группы ABBA, пишет The Sun.

За свою карьеру Дэвид Боуи продал более 100 миллионов пластинок. Многие помнят его по песням Heroes (1977), Starman (1972), «Life on Mars?» (1971).

Напомним, что переговоры о создании голограммы музыканта велись еще в начале 2023 года. Тогда, по словам инсайдера, изучались все возможные варианты того, как наилучшим образом передать харизму и мастерство великого артиста через шоу с аватаром.