Покровский* не смог оспорить статус иноагента в Верховном суде России

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России) не смог оспорить свой статус иностранного агента в Верховном суде России.

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, музыканту отказали в передаче жалобы с требованием исключить его из реестра иноагентов для рассмотрения в судебном заседании. О причинах отказа не сообщается.

Иноагент Максим Покровский подал жалобу в Верховный суд РФ

Ранее специалисты МВД России установили, что песни Покровского* противоречат национальным интересам страны.

*Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.