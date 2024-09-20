Закрытие Comedy Club оказалось шуткой

Ситуация с закрытием Comedy Club прояснилась сегодня 20 сентября в 21.00, когда на ТНТ вышел новый выпуск шоу. Именно про него писали. что он будет заключительным.

"Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость - мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", - заявил со сцены Гарик Харламов.

"Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club", - добавил Павел Воля.

После этого Павел Воля рассказал историю о том, как начиналось знаменитое юмористическое шоу.

Стоит напомнить, что двух месяцев не прошло, как Харламов стал новым креативным продюсером Comedy Club. Вот он и протестировал свой новый креатив, заставив поверить в розыгрыш миллионы зрителей. Заодно создатели программы послушали отзывы о себе от аудитории - о закрытии Comedy Club за сутки успели высказаться многие люди, начиная со звезд и заканчивая домохозяйками и блогерами в соцсетях всего мира.