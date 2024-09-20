Седокова раскрыла причины развода с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова в новом выпуске шоу «Кстати» раскрыла причины развода с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

По словам Седоковой, она пока еще не развелась с Тиммой, но они уже приняли такое решение.

«И оно, конечно, такое на самом деле сложное. Но оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: "Слушай, вот этот брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый"», — поделилась певица.

Она отметила, что в их отношениях с Тиммой «было больше боли, чем счастья» и они много раз боролись, но больше этого делать не могут, поэтому поняли, что нужно отпустить и просто идти дальше.

Шоу «Кстати» с Седоковой выйдет 21 сентября.