Катя Лель рассказала об угрозах бывшего продюсера

После стремительного и яркого взлета певица Катя Лель надолго пропала из медиапространства. Всему виной стала настоящая травля, которую развернул вокруг нее бывший продюсер Александр Волков. По крайней мере, так утверждает сама звезда.

© 0WomanHit

В шоу «Прямой эфире» она откровенно рассказала о том периоде жизни. Лель призналась, что хотела прекратить сотрудничество с Волковым, но тот пригрозил ей «большой войной». Катя не побоялась уйти от продюсера, из-за чего стала жертвой преследований.

«За мной следили. Меня прослушивали, охранники доносили. У меня было два охранника. Охранники доносили всю информацию. Он просто всех допрашивал и доставал. Было невыносимо в этом жить», — рассказала исполнительница.

Лель не скрывает, что была вынуждена бояться за себя и своих близких. Со временем ситуация лишь усугубилась — звезде угрожали, что ее уведут в наручниках прямо со сцены Кремля, если она однажды посмеет устроить там концерт.

Лель уверяет, что с подачи Волкова с ней перестали здороваться многие звезды шоу-бизнеса — им обещали устроить похожую травлю, если они продолжат общаться с коллегой. Несмотря ни на что, Катя не вернулась к бывшему продюсеру. И, по прошествии времени, она не жалеет о принятом решении.

Не так давно ее хит «Мой мармеладный» обрел второе рождение, получив огромную популярность, в том числе и за рубежом, из-за чего в карьере артистки начался новый виток.