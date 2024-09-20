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Катя Лель рассказала об угрозах бывшего продюсера: «Было невыносимо»

После стремительного и яркого взлета певица Катя Лель надолго пропала из медиапространства. Всему виной стала настоящая травля, которую развернул вокруг нее бывший продюсер Александр Волков. По крайней мере, так утверждает сама звезда.

Катя Лель рассказала об угрозах бывшего продюсера
© 0WomanHit

В шоу «Прямой эфире» она откровенно рассказала о том периоде жизни. Лель призналась, что хотела прекратить сотрудничество с Волковым, но тот пригрозил ей «большой войной». Катя не побоялась уйти от продюсера, из-за чего стала жертвой преследований.

«За мной следили. Меня прослушивали, охранники доносили. У меня было два охранника. Охранники доносили всю информацию. Он просто всех допрашивал и доставал. Было невыносимо в этом жить», — рассказала исполнительница.

Лель не скрывает, что была вынуждена бояться за себя и своих близких. Со временем ситуация лишь усугубилась — звезде угрожали, что ее уведут в наручниках прямо со сцены Кремля, если она однажды посмеет устроить там концерт.

Лель уверяет, что с подачи Волкова с ней перестали здороваться многие звезды шоу-бизнеса — им обещали устроить похожую травлю, если они продолжат общаться с коллегой. Несмотря ни на что, Катя не вернулась к бывшему продюсеру. И, по прошествии времени, она не жалеет о принятом решении.

Не так давно ее хит «Мой мармеладный» обрел второе рождение, получив огромную популярность, в том числе и за рубежом, из-за чего в карьере артистки начался новый виток.

Шоу-бизнес
Катя Лель
Александр Волков