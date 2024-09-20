Лука Сафронов раскрыл последствия нападения водителя Maybach

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука пожаловался, что водитель Maybach элитного такси в Санкт-Петербурге, с которым у него возникла потасовка, повредил ему руку. По его словам, он теперь не знает, как будет играть на концерте, передает SPB.KP.RU.

Не знаю, как быть, я должен играть сегодня на выставке, ждем 1000 человек, подготовлен рояль. Я не понимаю, как это сделаю, у меня болит рука <...> Хотел сделать музыкальный подарок, чтобы люди смотрели картины под музыку Шопена и Рахманинова. Для меня это катастрофа, — сказал Сафронов.

По его словам, он должен был выступать в Петропавловской крепости, где проходит выставка картин Никаса Сафронова. Мероприятие продлили на месяц, и поддержать его Луку попросил отец. Художник пригласил на выставку ветеранов и пенсионеров, сказал его сын.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что водитель Maybach напал на пианиста Луку Сафронова в Петербурге из-за спора о разрешенной остановке. Мужчина выволок музыканта из машины.

По данным авторов, Лука в ночь на 20 сентября отправился посидеть в кальянной и заказал машину, чтобы вернуться в отель ближе к утру. После посадки между водителем и пассажиром произошел конфликт, поскольку последний ждал авто в неположенном месте. Лука сообщил мужчине, что тот «первый из 100 водителей», который не смог там остановиться, и можно было просто заехать во двор.