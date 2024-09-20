Авраам Руссо опознал нового подозреваемого в его похищении

В начале сентября в московском аэропорту Шереметьево задержали еще одного подозреваемого в похищении артиста Авраама Руссо. Им оказался 60-летний житель столицы Владимир Шестопалов. Певец на очной ставке опознал мужчину — для участия в следственных действиях он прилетел из США.

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По данным Telegram-канал Mash, мужчина был в федеральном розыске с 2018 года. Адвокат артиста Андрей Алешкин готовит иск к Шестопалову на моральную и материальную компенсацию в размере 5 млн рублей.

Владимира подозревают в похищении артиста в 2004 году, которое организовал олигарх Тельман Исмаилов, недовольный попыткой Руссо перейти к другому продюсеру. Спустя два года автомобиль артиста расстреляли из автомата. Его охранник был убит, а сам Руссо получил ранения бедра и голени, но он смог самостоятельно доехать до безопасного места и спастись.

В конце 2022 года, по решению Хамовнического суда Москвы, соучастники покушения на Руссо были приговорены к 12 и 9 годам колонии. Отмечается, что осужденные отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что входит в райдер исполнителя. Исполнитель хита «Знаю» предпочитает номера только с темными шторами, а заселяется инкогнито, видимо, чтобы его не беспокоили поклонники. Также крупным шрифтом прописано то, что цитрусовые фрукты необходимо исключить.