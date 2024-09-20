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Погребняк показала паспорт с новой фамилией

Блогер Мария Головинская, ранее известная под фамилией Погребняк, показала свой паспорт после официальной смены фамилии.

Погребняк показала паспорт с новой фамилией
© РИА Новости

Как добавила блогер, она сменила фамилию впервые за 36 лет. Теперь ее полное имя звучит как Головинская Мария Александровна.

«Сердце замерло… Мой первый раз в 36 лет! Я сменила фамилию. Встречайте, Головинская Мария Александровна», — заявила она.
© Соцсети

Отметим, что Головинская восемь лет была замужем за футболистом Павлом Погребняком, однако официально она не меняла фамилию — в документах она значилась под девичьей фамилией Шаталова. В 2023 году пара рассталась, а 1 сентября 2024 года Мария вышла замуж за предпринимателя Игоря Головинского.

Ранее Головинская заявила, что готова к следующим родам.