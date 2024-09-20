Погребняк показала паспорт с новой фамилией

Блогер Мария Головинская, ранее известная под фамилией Погребняк, показала свой паспорт после официальной смены фамилии.

Как добавила блогер, она сменила фамилию впервые за 36 лет. Теперь ее полное имя звучит как Головинская Мария Александровна.

«Сердце замерло… Мой первый раз в 36 лет! Я сменила фамилию. Встречайте, Головинская Мария Александровна», — заявила она.

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Отметим, что Головинская восемь лет была замужем за футболистом Павлом Погребняком, однако официально она не меняла фамилию — в документах она значилась под девичьей фамилией Шаталова. В 2023 году пара рассталась, а 1 сентября 2024 года Мария вышла замуж за предпринимателя Игоря Головинского.

Ранее Головинская заявила, что готова к следующим родам.