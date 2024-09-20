У бизнеса Харламова обнаружили долг

У общества с ограниченной ответственностью (ООО), учредителем которого СМИ называют комика Гарика Харламова, появился долг перед налоговой в 79 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Речь идет об ООО, которое осуществляет ресторанную деятельность и предоставляет услуги по доставке продуктов питания. В конце прошлого года СМИ писали, что бизнес комика понес убытки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о налоговом долге бывшего бойца UFC, двукратного чемпиона мира по боевому самбо Алексея Олейника. По данным SHOT, задолженность составляла три миллиона рублей. Сам Олейник заявлял «Матч ТВ», что «долг перед налоговой уже практически закрыт, его нет».