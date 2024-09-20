У «принцессы марафонов» нашли миллионный долг перед ФНС

Блогер Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Серова) задолжала налогов более чем на 68 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что сейчас долг Серовски перед ФНС составляет 68 млн 194 тысячи рублей. Каким образом блогер накопила задолженность — не уточняется.

Напомним, что после начала проблем с налоговой у «королевы марафонов» Елены Блиновской Серовски решила уехать в Дубай. Сейчас на нее подписаны почти 10 млн человек. Кроме рекламы, знаменитость зарабатывает продажей различных марафонов.

Недавно Серова заявила, что выходит замуж — ее избранником стал предприниматель Артем Венскель. Надежду обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи, однако та опровергала подобные утверждения в своих публикациях.