У бизнеса Харламова обнаружили долг

У бизнеса комика и шоумена Гарика Харламова обнаружили долг перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

ООО "Невские Мелодии", где Харламов является учредителем, задолжал ФНС 79 тысяч рублей. Компания осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В декабре 2023 года Telegram-канал "Звездач" сообщил, что ООО "Невские Мелодии" ушло в убыток на 3,2 миллиона рублей. Выручка компании составила 29 миллионов рублей за 2022 год. Основной вид деятельности компании — это рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

В апреле 2024-го пекарня "Хлеб на радость" отсудила у сети сосисочных комика Гарика Харламова 58 тысяч рублей.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах "Сборная Москвы "МАМИ" и "Незолотая молодежь". Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи "Три обезьяны" и "Натуральный обмен". Он также был ведущим реалити-шоу "Офис", однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.