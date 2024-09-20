Big Baby Tape выступит на фестивале Rolling Loud в Таиланде

Рэпер Big Baby Tape отыграет концерт на масштабном хип-хоп-фестивале Rolling Loud в тайском городе Паттайе. Событие состоится 22−24 ноября.

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Артист выйдет на сцену в один день с мировыми звездами A$AP Rocky, Tyga, Akon, Quavo. Также на мероприятии выступят Playboi Carti, Wiz Khalifa, DJ Snake Denzel Curry, Rich the Kid, Лил Уэйн, Gunna и многие другие.

Rolling Loud впервые прошел в 2015 году в Майами. Позже он стал проводиться в Канаде, Австралии и Европе, а затем и в Азии.

Ранее Big Baby Tape и Aarne выпустили совместный лонгплей PEEKABOO.