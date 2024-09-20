Макаревич* с женой улетели из Израиля

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) с женой покинули Израиль. Супруга артиста Эйнат Кляйн рассказала в личном блоге, что они прилетели в США.

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«Приземлились в стране, пахнущей плохим кофе, огромными буррито и неограниченными возможностями. Для этого прилета еще и повод радостный. Мы с Андреем проводим винно-музыкальный вечер в самой оживленной части Бруклина. Если бы у меня была какая-то другая, возможно, следующая жизнь, провести ее я бы хотела в Нью-Йорке. Вообще-то, за моими плечами несколько летняя, довольно болезненная, попытка адаптации к жизни в Америке. Болезненная не потому, что было плохо — было потрясающее — но потому, что тоска по дому была невыносимой. США прекрасны всем для меня, буквально всем, кроме одного — они не Израиль», — поделилась профессиональный гид в путешествиях.

Макаревич женился на израильтянке в декабре 2019 года, а 30 марта 2022 года у супругов появился общий ребенок. Для Кляйн мальчик стал первенцем. Эйтан родился в Тель-Авиве, а в три месяца прошел обряд обрезания. Музыкант признавался, что на него это произвело тяжелейшее впечатление и он переживал за ребенка.

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Супруга певца приняла решение, что у Эйтана не будет российского гражданства, и Макаревич согласился с позицией жены. По мнению артиста, израильских документов сыну будет достаточно. Однако пара растит мальчика в билингвальной среде. Кляйн рассказывала, что читает ребенку книги на русском языке, а окружающие общаются с ним на иврите.

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