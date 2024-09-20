В соцсетях Понаровской нашли пророческий пост после смерти ее сына

Сегодня утром внезапно умер единственный сын Ирины Понаровской. Обстоятельства смерти загадочные. 39-летний Энтони Родд умер в ванной. Его тело обнаружила жена. Известно, что вчера мужчина хорошо себя чувствовал. Он пришел домой, обнял жену, а вечером играл с двумя маленькими детьми.

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После ужина супруга Анна Чайникова уложила детей, а после сама отправилась спать. Тем временем Энтони принимал душ. Однако в кровать к любимой он так и не дошел. Жена проснулась ночью от шума воды. Анна забежала в ванную комнату и обнаружила там лежащего Энтони. На его ноге была ссадина. Сейчас проводится экспертиза, после которой будет известно, что послужило причиной смерти.

Ирина Понаровская пока не выходила на связь. Однако поклонники обнаружили у нее пророческий пост в социальных сетях. Там певица презентовала свою новую песню, слова которой сейчас уже кажутся магическими. Ирина будто предчувствовала беду.

«Я до слез люблю тебя. И хотела быть рядом. Пролетели года, я с тобой навсегда. Мне другого не надо», – поет исполнительница.

Поклонники отмечают, что сегодня эта песня звучит по-особенному.