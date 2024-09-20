Скандальный американский рэпер выступит в Москве

Американский рэпер Tekashi 6IX9INE (Даниэль Эрнандес), прославившийся провокационным стилем и скандалами со знаменитостями, анонсировал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) концерт в Москве. Исполнитель сообщил, что выступление состоится 19 октября.

На опубликованном видео артист послал воздушный поцелуй, адресованный России. Рэпер также сказал, что очень любит Москву.

Выступление артиста состоится в МТС Live Холл. Организаторы обещают, что концерт Tekashi 6IX9INE будет грандиозным шоу. Стоимость билетов варьируется от 4950 до 8100 рублей.

Даниэль Эрнандес стал набирать популярность в 2017 году. Тогда его дебютный трек Gummo вошел в топ-10 чарта Billboard Hot 100. В музыке артист сочетает хип-хоп с элементами панк-рока, что сильно отличает его от других рэперов. Сегодня 6IX9INE считается одним из самых успешных и влиятельных артистов в США.

Ранее жители Тюмени выстроились в огромную очередь в центре города из-за концерта Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). На представленных очевидцами фото видно, как люди стоят даже в неположенных на дороге местах.

Zivert переносила дату выступления на фоне проблем со здоровьем. Стоимость билетов на концерт начиналась от 4,5 тысячи рублей. Местные поклонники раскупили их очень быстро. Это привело к тому, что перед спорткомплексом, где проходил концерт, собралась целая толпа, заблокировавшая возможность подобраться к зданию.