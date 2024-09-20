Уехавший в Израиль актер Максим Виторган вернулся в Москву ради заработков. В афише театра «Пространство Внутри» появилась постановка с бывшем мужем Ксении Собчак в одной из главных ролей. На это обратил внимание сайт «Страсти».

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Согласно репертуару на сайте, Виторган принимает участие в спектакле «Три сестры», где исполняет роль Вершинина. 19 сентября актер уже вышел на сцену, еще ему предстоит сыграть 20 и 25 сентября.

Известно, что Максим Виторган неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями и в 2022 году переехал в Израиль. При этом он неоднократно подчеркивал, что его отъезд не будет долгим и отрицал эмиграцию.

В апреле 2024 года сообщалось, что 27-летняя дочь Виторгана Полина решила переехать в Израиль. Недавно девушка приняла участие в съемках израильского сериала, а теперь хочет остаться в этой стране.

1 сентября сын Виторгана от Ксении Собчак пошел в первый класс. Рядом с Платоном в этот день отец так и не появился. На торжественной линейке Ксения была с ребенком одна.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Виторгана на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Он привел в пример посты актера в соцсетях, в которых тот поддерживает нетрадиционные отношения и критикует российских граждан.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация)