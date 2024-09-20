Долиной понадобился врач на концерте

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о проблемах с голосом. О важном для артистки аспекте здоровья она поговорила с авторами подкаста "Ниче святого".

По словам Долиной, в 2023 году перед концертом в Доме музыки ей понадобилась помощь врача-фониатра.

"В течение всего концерта заливали на связки лекарства 13 раз. Две песни спела, понимаю, что больше не могу. Музыканты доигрывают предыдущую песню, а я забегаю за кулисы, где мне заливают очередное лекарство", - вспоминает звезда.

69-летняя Долина отметила, что допела концерт до конца и даже на такой случай не держит в запасе фонограмму. Отменять концерты по причине проблем с голосом ей не приходилось ни разу.

"После того концерта у меня каждый день были переезды, гастрольные поездки и другие живые концерты. И за мной везде ездил врач-фониатр", - поделилась певица.

Накануне экс-участница "Фабрики звезд" Юлия Паршута вспомнила, как однажды потеряла голос.