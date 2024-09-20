Shaman отменил концерт в Нижнем Тагиле

Концерт заслуженного артиста России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Нижнем Тагиле отменили по его просьбе. Об этом сообщили изданию «Подъем» организаторы мероприятия. Газета.Ru

Отмечается, что вернуть билеты можно через специальные формы на сайтах продавцов. «Приносим свои искренние извинения», — говорится в публикации группы «Shaman в Нижнем Тагиле». Говорит Москва

Отметим, что 25 сентября у исполнителя запланирован другой концерт – уже в Екатеринбурге. Судя по сервису продажи билетов, около половины мест выкуплено. ФедералПресс