Вайкуле рискует лишиться оставшегося бизнеса в РФ

Бизнес-партнер певицы Лаймы Вайкуле хочет через суд забрать у нее оставшуюся в России часть бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артистка продолжает зарабатывать в РФ, несмотря на то что публично отреклась от страны.

Еще в «нулевые» Вайкуле вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым создали компанию LaimaLux Group. Филиал в России под названием «Лайма-люкс рус» продолжает работать до сих пор. Организация занимается салонами красоты красоты, продажей косметики, мебели и других аксессуаров. Певица выступила учредителем фирмы от лица компании Laimalukss SIA

В августе 2022 года Вайкуле передала свою долю участия Мамедову. В сентябре 2024 года предприниматель подал иск об исключении Laimalukss SIA из числа участников общества.

Отметим, что в 2023 году у общественников появились вопросы к бизнесу Вайкуле. По сообщениям СМИ, ее организация со средней годовой выручкой в 300-400 млн рублей показывала чистую прибыль всего в несколько тысяч рублей. Активисты направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить компанию на возможный уход от налогов и сокрытие настоящих доходов.