Shaman отменил концерт в Нижнем Тагиле

Концерт заслуженного артиста России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в Нижнем Тагиле отменили по его просьбе. Об этом сообщили изданию "Подъем" организаторы мероприятия.

Компания "Артисты и звезды" сперва заявила в соцсетях, что концерт Дронова, назначенный на 24 сентября, отменили по техническим причинам. Представитель фирмы в беседе с журналистами порекомендовал обратиться за разъяснениями в пресс-службу исполнителя и подтвердил, что инициатива об отмене поступила от самого артиста.

За неделю до концерта местные СМИ рассказали, что по состоянию на вечер 16 сентября было продано около половины мест в концертном зале.

Накануне в Ставрополе отменили выступление Shaman после опроса губернатора Владимира Владимирова. Владимиров провел в соцсетях опрос, решив посоветоваться с горожанами насчет формата проведения мероприятий ко Дню края, дням городов и округов. По результатам опроса 81% респондентов высказались против проведения праздников и развлекательных мероприятий.