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Джага-джага и контакты с инопланетянами: Кате Лель — 50

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Певица Катя Лель на премьере сериала «Там, где цветет полынь» в Москве, 2023 год
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Певица Катя Лель на премьере сериала «Там, где цветет полынь» в Москве, 2023 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Катя Лель во время выступления, 2000 год
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Катя Лель во время выступления, 2000 год 
© Сергей Микляев/ТАСС
Катя Лель на съемках клипа с Александром Овечкиным, 2014 год
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Катя Лель на съемках клипа с Александром Овечкиным, 2014 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Катя Лель, 2005 год
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Катя Лель, 2005 год 
© Said Gadzhiev/Global Look Press

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Певица Катя Лель перед началом премьеры мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров» у кинотеатра «Пушкинский», 2009 год
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Певица Катя Лель перед началом премьеры мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров» у кинотеатра «Пушкинский», 2009 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Катя Лель во время выступления, 2004 год
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Катя Лель во время выступления, 2004 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Катя Лель во время выступления, 2001 год
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Катя Лель во время выступления, 2001 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Катя Лель на презентации нового альбома группы «ВИА Гра», 2003 год
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Катя Лель на презентации нового альбома группы «ВИА Гра», 2003 год 
© Константин Кижель/ТАСС
Певицы Катя Лель, Лолита Милявская и Марина Хлебникова, 2010 год
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Певицы Катя Лель, Лолита Милявская и Марина Хлебникова, 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Катя Лель с женихом Игорем на премьере сингла бизнесмена Эмина Агаларова Emin Incredible в Нескучном саду, 2007 год
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Катя Лель с женихом Игорем на премьере сингла бизнесмена Эмина Агаларова Emin Incredible в Нескучном саду, 2007 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Катя Лель и стилист Сергей Зверев готовятся к проходу по красной дорожке на церемонии вручения кинонаград «MTV Россия», 2008 год
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Катя Лель и стилист Сергей Зверев готовятся к проходу по красной дорожке на церемонии вручения кинонаград «MTV Россия», 2008 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Катя Лель с супругом бизнесменом Игорем и дочерью Эмилией во время выписки из родильного отделения Перинатального центра, 2009 год
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Певица Катя Лель с супругом бизнесменом Игорем и дочерью Эмилией во время выписки из родильного отделения Перинатального центра, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Катя Лель на съемках нового шоу Первого канала «Вышка», 2013 год
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Катя Лель на съемках нового шоу Первого канала «Вышка», 2013 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Катя Лель на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве, 2013 год
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Катя Лель на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве, 2013 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Катя Лель на музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 2019 год
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Катя Лель на музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Катя Лель на праздновании дня рождения Анастасии Волочковой в Москве, 2023 год
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Катя Лель на праздновании дня рождения Анастасии Волочковой в Москве, 2023 год 
© Dmitry Golubovich/Global Look Press
Катя Лель на презентации журнала Top Magic, 2023 год
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Катя Лель на презентации журнала Top Magic, 2023 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Катя Лель выступает на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади, 2016 год
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Катя Лель выступает на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади, 2016 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Катя Лель со своей дочерью, 2020 год
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Катя Лель со своей дочерью, 2020 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Катя Лель выступает на уличном фестивале «Москва долгоЛЕТНЯЯ» на Воробьевых горах в Москве, 2024 год
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Катя Лель выступает на уличном фестивале «Москва долгоЛЕТНЯЯ» на Воробьевых горах в Москве, 2024 год 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

20 сентября 50-летие празднует певица и автор песен Катя Лель. В ее копилке такие хиты, как «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и другие композиции. В прошлом году одна из самых популярных ее песен — «Мой мармеладный» — захватила все социальные сети и попала в чарт Spotify. Сама певица так объяснила неожиданный успех трека спустя 20 лет с его выхода:

«Это замысел высших цивилизаций! Другого объяснения невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить!»

Лель уже неоднократно поднимала тему внеземной жизни. Впервые она рассказала о контактах с инопланетянами пять лет назад, но тогда певицу высмеяли. Однако ее такая реакция поклонников не остановила.

В феврале 2024-го артистка поделилась историей, которую, по ее словам, скрывала 30 лет по совету матери. Лель сообщила, что в 16 лет пережила «загадочное событие» — пришельцы из созвездия Орион забрали у нее зубы ради исследования ДНК. Однако артистка, по ее словам, зла на них не держит, ведь взамен получила сверхспособности.

«Могу человеку помочь на расстоянии, энергетически убрать боль. Когда у меня забрали зубы, меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, они просили помощи», — сообщила певица в одном из интервью.

В последнее время артистка все более открыто говорит о своих связях с инопланетянами. Она признается, что уже не обижается, когда над ней смеются, и «не обращает внимание на невежд». По словам певицы, люди просто не готовы к такой шокирующей информации.

«Не все же находятся на одних вибрационных частотах. Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: «Помоги, пожалуйста!» Вот и все», — считает Лель.
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