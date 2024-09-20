PJ Harvey представила трек Holloway из спектакля London Tide

Британская рок-артистка Пи Джей Харви выпустила песню Holloway для спектакля London Tide Бена Пауэра. В конце 2024-го выйдет полный альбом саундтреков к постановке.

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В лондонском театре Lyttelton Theatre «Holloway» была исполнена актрисой Беллой Маклин. Пластинка из 13 композиций London Tide (World Premiere Recording) увидит свет 17 октября.

London Tide основан на последнем романе Чарльза Диккенса «Наш общий друг» (1865). В романтической и динамичной адаптации Пауэра для сцены сюжет строится вокруг двух женщин Лиззи Хексам и Беллы Уилфер, чьи судьбы причудливым образом переплетаются. Спектакль шел в столице Великобритании с апреля по июнь.

Летом прошлого года Харви представила свой 11-й лонгплей I Inside the Old Year Dying. Мы включили альбом в редакционную подборку лучших релизов 2023-го.