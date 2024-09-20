Честера Беннингтона в Linkin Park еще при жизни угрожали заменить вокалисткой
Мама покойного лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона Сьюзан Юбэнкс рассказала, что Майк Шинода еще при жизни ее сына угрожал заменить его вокалисткой.
По ее словам, Шинода говорил, что с женским голосом песни коллектива звучат лучше.
«Они отчаянно стараются стереть прошлое. Армстронг поет песни моего сына, это шок», — поделилась Юбэнкс в беседе с Rolling Stone.
Решение Linkin Park взять Эмили Армстронг в качестве солистки Сьюзан назвала «предательством».
Ранее сын Честера Джейми заявил, что фанаты команды угрожают ему. Возвращение группы в обновленном составе он также посчитал уничтожением «жизни и наследия» Беннингтона.
Новый альбом Linkin Park «From Zero» выйдет 15 ноября.
Go.zvuk.com: главные новости
Леди Гага ответила бывшим одноклассникам, которые высмеивали ее мечты о славе