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Comedy Club закрывается. Как менялось шоу на протяжении 19 лет

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© pavelvolyaofficial/Global Look Press
Актеры Гарик Мартиросян (слева) и Вадим Галыгин (справа) во время съемок 1-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2005 г.
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Актеры Гарик Мартиросян (слева) и Вадим Галыгин (справа) во время съемок 1-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2005 г. 
© ТНТ
Актеры Гарик Мартиросян (слева) и Вадим Галыгин (справа) во время съемок 1-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2005 г.
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Актеры Гарик Мартиросян (слева) и Вадим Галыгин (справа) во время съемок 1-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2005 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Шоумен Александр Ревва (на переднем плане) во время съемок 2-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2006 г.
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Шоумен Александр Ревва (на переднем плане) во время съемок 2-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2006 г. 
© Comedy Club, ТНТ

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Кадр из 2-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2006 г.
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Кадр из 2-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2006 г. 
© ТНТ
Общий вид зала во время съемок 3-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2007 г.
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Общий вид зала во время съемок 3-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2007 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Актеры Гарик Мартиросян (слева) и Гарик Харламов (справа) во время съемок 3-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2007 г.
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Актеры Гарик Мартиросян (слева) и Гарик Харламов (справа) во время съемок 3-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2007 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Шоумен Александр Ревва (слева) во время съемок 4-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2008 г.
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Шоумен Александр Ревва (слева) во время съемок 4-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2008 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Актриса Марина Кравец (справа) во время съемок 8-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2013 г.
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Актриса Марина Кравец (справа) во время съемок 8-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2013 г. 
© Comedy Club, ТНТ

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Актеры Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин и Гарик Харламов (слева направо) во время съемок 9-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2013 г.
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Актеры Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин и Гарик Харламов (слева направо) во время съемок 9-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2013 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Актер Гарик Мартиросян (слева), певица Ольга Бузова (по центру), актер Павел Воля (справа) во время съемок 9-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2013 г.
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Актер Гарик Мартиросян (слева), певица Ольга Бузова (по центру), актер Павел Воля (справа) во время съемок 9-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2013 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Продюсер, актер Гарик Мартиросян (слева) и актер Александр Незлобин (справа) во время съемок шоу Comedy Club
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Продюсер, актер Гарик Мартиросян (слева) и актер Александр Незлобин (справа) во время съемок шоу Comedy Club 
© Comedy Club, ТНТ
Актеры Демис Карибидис и Марина Кравец (слева направо) во время съемок 13-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2017 г.
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Актеры Демис Карибидис и Марина Кравец (слева направо) во время съемок 13-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2017 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Шоумен Александр Ревва во время съемок 15-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2019 г.
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Шоумен Александр Ревва во время съемок 15-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2019 г. 
© Comedy Club, ТНТ

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Комедийный актер, сценарист и исполнитель Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) во время съемок 15-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2019 г.
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Комедийный актер, сценарист и исполнитель Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) во время съемок 15-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2019 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Шоумен Александр Ревва (слева) и актриса Наталья Бочкарева (справа) во время шоу Comedy Club
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Шоумен Александр Ревва (слева) и актриса Наталья Бочкарева (справа) во время шоу Comedy Club 
© Comedy Club, ТНТ
Павел Воля выступает в качестве модели во время показа Fashion Show Comedy Club
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Павел Воля выступает в качестве модели во время показа Fashion Show Comedy Club 
© Valery Gorokhov/Global Look Press
Российский шоумен и юморист Демис Карибидис во время съемок шоу Comedy Club
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Российский шоумен и юморист Демис Карибидис во время съемок шоу Comedy Club 
© Karibovde/Global Look Press
Российский шоумен и юморист Павел Воля во время съемок шоу Comedy Club
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Российский шоумен и юморист Павел Воля во время съемок шоу Comedy Club 
© Pavel Volya/Global Look Press

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Актеры Гарик Харламов, Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов (слева направо) во время съемок шоу Comedy Club
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Актеры Гарик Харламов, Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов (слева направо) во время съемок шоу Comedy Club 
© Demis Karibidis/Global Look Press
Российский шоумен и юморист Демис Карибидис во время съемок шоу Comedy Club
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Российский шоумен и юморист Демис Карибидис во время съемок шоу Comedy Club 
© Demis Karibidis/Global Look Press
Российский шоумен, юморист Павел Воля и мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон (слева направо) во время съемок шоу Comedy Club
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Российский шоумен, юморист Павел Воля и мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон (слева направо) во время съемок шоу Comedy Club 
© Pavel Volya/Global Look Press
Президент России Дмитрий Медведев (в центре) с участниками проекта Comedy club (Павел Воля, Михаил Галустян и Сергей Светлаков (слева направо); Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов и Игорь Харламов (справа налево)). Резиденция «Горки», Московская область, Россия. 01 апреля 2011 г.
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Президент России Дмитрий Медведев (в центре) с участниками проекта Comedy club (Павел Воля, Михаил Галустян и Сергей Светлаков (слева направо); Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов и Игорь Харламов (справа налево)). Резиденция «Горки», Московская область, Россия. 01 апреля 2011 г. 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Резиденты Comedy Club Алексей Смирнов и Антон Иванов (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г.
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Резиденты Comedy Club Алексей Смирнов и Антон Иванов (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г. 
© Геодакян Артем/ТАСС

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Резиденты Comedy Club Антон Иванов и Илья Соболев (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г.
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Резиденты Comedy Club Антон Иванов и Илья Соболев (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г. 
© Геодакян Артем/ТАСС
Резиденты Comedy club Иван Пышненко, Андрей Скороход и Дмитрий Кожома (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г.
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Резиденты Comedy club Иван Пышненко, Андрей Скороход и Дмитрий Кожома (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г. 
© Геодакян Артем/ТАСС
Резидент «Comedy Club» и стендап-комик Андрей Бебуришвили во время съемок комедийного шоу Comedy Club, 2024 год
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Резидент «Comedy Club» и стендап-комик Андрей Бебуришвили во время съемок комедийного шоу Comedy Club, 2024 год 
© ТНТ
Актер Гарик Харламов (слева) во время съемок 18-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2022 г.
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Актер Гарик Харламов (слева) во время съемок 18-го сезона комедийного шоу Comedy Club, 2022 г. 
© Comedy Club, ТНТ
Актеры Гарик Мартиросян и Павел Воля (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г.
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Актеры Гарик Мартиросян и Павел Воля (слева направо) на съемках комедийного шоу Comedy Club в развлекательном комплексе Golden Palace. Москва, Россия. 22 января 2015 г. 
© Геодакян Артем/ТАСС

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск Comedy Club, завершивший свое 19-летнее существование.

Comedy Club впервые появился на экранах в 2003 году благодаря команде КВН «Новые армяне», адаптировавшей формат stand-up клубов для российской аудитории. Шоу дебютировало на ТНТ 23 апреля 2005 года и быстро завоевало популярность благодаря оригинальному юмору и сценическому исполнению.

Директор ТНТ Тина Канделаки ранее намекала на возможный перезапуск Comedy Club. В видеообращении от 3 сентября она отметила, что Гарик Харламов, назначенный креативным продюсером программы в конце июля, представил множество новых идей. Однако после тщательной оценки команда канала приняла решение завершить проект.

Финальный выпуск будет анонсирован фразой «Прощай, Comedy». Эта же фраза украшает рекламные билборды, которые анонсируют завершение шоу.

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