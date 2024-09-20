Киркоров высказался об уехавших артистах

Певец Филипп Киркоров осудил уехавших из России артистов. Он признался, что никогда не поймет этих людей, так как даже на гастролях всегда тоскует по дому.

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Так Киркоров ответил на вопрос журналистов о поведении 22-летнего тиктокера Дани Милохина, который в настоящее время проживает в ОАЭ, но регулярно заявляет о тоске по родной стране.

Как отметил исполнитель хита «Цвет настроения синий», многие эмигранты сейчас хотят вернуться в Россию.

«Мне сложно говорить, почему все хотят вернуться в Россию. Мне странно, почему они уезжали из России. Я не представляю себя вне дома, без своих друзей, вне своей жизни, московских улочек и Арбата, где я живу. Когда я уезжаю куда-то на гастроли, даже на три недели или в отпуск куда-то, меня тянет домой обратно», — приводит The Voice слова Филиппа на открытии «Караоке Русского радио».

Певец также признался, что сейчас занят в различных проектах, поэтому даже не смог проводить детей Аллу-Викторию и Мартина в школу 1 сентября. В частности, Киркоров задействован в съемках фильма «Братья», премьера которого состоится в декабре.

Ранее Даня Милохин отказался возвращаться в Россию после того, как неизвестные подожгли дом его приемного отца. Кроме того, блогер опасается, что его могут призвать на срочную службу в армию.