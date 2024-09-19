Стало известно о жизни Пугачевой в съемной квартире

Певица Алла Пугачева с семьей в последние годы может позволить себе только проживание на съемных квартирах, на покупку недвижимости денег у нее не хватает, заявила актриса Алена Кравец. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее Пугачева была самой высокооплачиваемой певицей. Она обеспечила жильем в России и за границей себя и близких родственников.

«У них [исполнительницы и ее супруга] недвижимость, насколько я знаю, только на Кипре. В Израиле они долгое время жили в доме [родственников], да и сейчас ничего не купили», — подчеркнула Кравец.

Обитательница Рублевки заметила, что в семье Примадонны «все далеко не безоблачно»: нет денег на покупку особняков, «не с чего особенно шиковать».

Это связано с тем, резюмировала Кравец, что у комика Максима Галкина* (признан в России иноагентом) постоянные проблемы с заработками.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.