Поклонники устроили флешмоб в блоге закрывшего Comedy Club Харламова

Поклонники устроили настоящий флешмоб в блоге комика Гарика Харламова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после того, как тот сообщил о закрытии шоу Comedy Club. Юмористу предложили назвать обновленную программу «Харламеди» и предположили, что после третьего брака ему стало «не до смеха».

Прощай Камеди, встречай Харламеди, — пошутил комментатор Павел.

Зритель по имени Дмитрий предположил: после свадьбы Гарик больше не может смеяться, а также, что ходить на работу ему теперь запрещает жена. Подписчик Сергей считает: Харламову было настолько лень работать, что он решил закрыть проект. Поклонница Светлана отметила, что программа «Аншлаг» пережила даже Comedy Club.

Молодцы, что закрываетесь. Давно пора, юмор это не твое, Гарик, Масляков бы такое одобрил, — написал подписчик Игорь.

Ранее стало известно, что последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября, после чего юмористическое шоу закрывается. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение». Телешоу впервые вышло на телеканале ТНТ 23 апреля 2005 года.

Перед началом последней программы выступит креативный продюсер программы Гарик Харламов. Также на улицах Москвы появились билборды с анонсом передачи на 20 сентября с надписью: «Прощай, Comedy».