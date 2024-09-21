Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры*

Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) о статусе иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны* для рассмотрения в судебном заседании», — сообщила собеседница агентства.
Земфира* подала жалобу в Верховный суд, пытаясь снять с себя статус иноагента
15 сентября Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. В марте певица также подала жалобу на отказ снять с нее статус иностранного агента.
12 марта Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить юмористов Максима Галкина** и Семена Слепакова*** (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов) из числа иностранных агентов.
*внесена Минюстом в реестр иноагентов;
**внесен Минюстом в реестр иноагентов;
***внесен Минюстом в реестр иноагентов.