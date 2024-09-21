Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры*

Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) о статусе иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны* для рассмотрения в судебном заседании», — сообщила собеседница агентства.

Земфира* подала жалобу в Верховный суд, пытаясь снять с себя статус иноагента

15 сентября Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. В марте певица также подала жалобу на отказ снять с нее статус иностранного агента.

12 марта Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить юмористов Максима Галкина** и Семена Слепакова*** (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов) из числа иностранных агентов.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов;

**внесен Минюстом в реестр иноагентов;

***внесен Минюстом в реестр иноагентов.