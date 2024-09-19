Кравец рассказала, за что Пугачеву подняли на смех на Рублевке

Бизнес леди уверяет, что Примадонна потеряла свой голос-

Алла Пугачева известна своими выступлениями на частных вечеринках у обеспеченных жителей Рублевки. Ее часто приглашали в свои дома известные олигархи, однако отношение к Примадонне у них, как оказалось, было неоднозначным. Об этом в беседе с aif.ru рассказала актриса и модель Алена Кравец, также проживающая на Рублевско-Успенском шоссе. Она заявила, что в действительности Примадонну приглашали на мероприятия в качестве «свадебного генерала».

По ее словам, Алла Борисовна давно потеряла свои вокальные данные, и все об этом знали. Ни для кого среди бизнесменов не было секретом, что Пугачева «за бешеные деньги поет под фонограмму». И по этой причине заявление звезды о том, что она не может петь, пока идет СВО, вызвало у жителей Рублевки лишь смех.

«А чем и что там петь? У бывшей Примадонны нет уже ни голоса, ни новых хороших песен. Она все, что от нее ждали и не ждали, давно спела. Кому сегодня ее вымученный шепот нужен? Пусть дома детям колыбельные поет», — предложила актриса.

Она отметила, что в России сегодня остается множество талантливых артистов, таких как SHAMAN, Николай Расторгуев, Олег Газманов и Лариса Долина. Отечественная эстрада, по мнению Алены, не стала менее качественной с отъездом Пугачевой и ее супруга Максима Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ