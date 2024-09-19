«Идут в ногу со временем»: певица Слава о закрытии Comedy Club

Певица Слава считает, что юмористическое шоу Comedy Club ожидает не закрытие, а ребрендинг. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на открытии караоке «Русское Радио» в клубе-ресторане BIRDS by Vasilchuki, звезда подчеркнула, что руководство шоу идет в ногу со временем.

Я думаю, что они хотят сделать ребрендинг, обновиться. Я человек старой школы — мне что Comedy Club, что КВН назывались бы так всю жизнь. Но есть поколение новых ребят, которым хочется новенького, просто ребята идут в ногу со временем, — заявила Слава.

Ранее стало известно, что последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир на ТНТ 20 сентября. Также на улицах Москвы появились билборды с анонсом передачи на 20 сентября с надписью: «Прощай, Comedy». Телешоу впервые вышло на телеканале ТНТ 23 апреля 2005 года.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что многие артисты юмористического шоу Comedy Club переросли его формат. По его словам, программа просуществовала достаточно долго, но время и пространство меняются. Как отметил продюсер, все, кто вышел из Comedy Club, «выросли из этих штанишек». По его мнению, ничего страшного в закрытии Comedy Club нет. Он уверен, что на замену юмористической программе придет что-то другое.