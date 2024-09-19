«Ну и что?»: перенесший инсульт певец Шура получил в подарок гроб
Певец Шура рассказал о необычном подарке, который преподнес ему друг. В декабре 2023 года Александр Медведев перенес инсульт. Он смог восстановить здоровье и вернулся к активной жизни, однако товарищ решил нетривиально отметить его выздоровление и подарил звезде гроб.
«Да, мне подарили гроб. Ну и что? Шикарно. Я вообще хожу на кладбище и отдыхаю», — не без гордости отметил певец в беседе с «МК».
Презентованный гроб сделан по новейшим стандартам — у него две камеры. Изготавливался он специально для Шуры. Однако номинально подарок сейчас выставлен на продажу с пометкой «забронировано».
Впрочем, рассказал Медведев не только о мрачном. Он признался, что живет в съемной квартире, хотя является владельцем собственной недвижимости. Переезжать не спешит — надеется встретить избранницу. Причем артист мечтает найти возлюбленную с ребенком.
«Конечно, я ищу женщину с ребенком. Своего ребенка не хочу. Не имею права передавать плохие гены. Я ведь от чего только не лечился», — объяснил артист.