Разведенную Нюшу заподозрили в романе с новым мужчиной

Российскую певицу Нюшу (Анну Шурочкину) заметили на отдыхе в Бодруме с мамой, сыном и бизнесменом Эдуардом Стерликовым, пишет Telegram-канал «Только никому». Авторы паблика предполагают, что у исполнительницы, которая развелась всего месяц назад, может быть новый роман. Сама певица новые отношения не комментировала.

По данным источника, Стерликова видели на кадрах в блоге Нюши в день ее рождения. Пара также появилась вместе на турнире по падел-теннису.

В июле стало известно, что Нюша и ее супруг бизнесмен Игорь Сивов, воспитывающие двоих детей, решили развестись. В августе предприниматель и певица встретились в мировом суде, чтобы определить, с кем останутся жить их дети после развода. У пары не было взаимных претензий друг к другу и они намерены остаться друзьями после расставания.

34-летняя Нюша официально развелась с Сивовым в свой день рождения 15 августа. Известно, что у певицы и ее экс-супруга был заключен брачный договор, поэтому процесс развода не осложнялся вопросами деления имущества.

Позже сообщалось, что Нюша забрала в Москву своих детей после развода. Исполнительница изменила свое первоначальное решение оставить 5-летнюю дочь Серафиму-Симбу и 2-летнего сына Саффрона с отцом в Дубае. О том, что дети вернулись в Россию, стало известно во время фестиваля «Вельвет-фест».