Продюсер раскрыл гонорары Стаса Михайлова

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, что народный артист РФ Стас Михайлов получает около 7 млн рублей за выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

«На сегодняшний день гонорар Стаса Михайлова за одно выступление составляет около 7 млн рублей. Его с большим удовольствием приглашают на закрытые и открытые мероприятия, частные вечеринки и корпоративы. Что касается концертной деятельности — он на плаву. И думаю, что он будет держаться на плаву очень долго. Его женская аудитория очень любит, он — кумир всех женщин и девушек», — поделился медиаменеджер.

Продюсер также раскрыл, что чаще всего входит в бытовой райдер Михайлова.

«Ничего сверхъестественного нет: вода, коньячок или виски, холодные, горячие закуски. Обязательно vip-трансфер. Если самолет, то только „Аэрофлот“, если ЖД, то только класс „люкс“», — заявил Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорары Григория Лепса.